Російськомовні пенсіонерки в Латвії померли нібито після відвідин уроків латиської
Джерело:Денис Казанський
У Латвії померли дві російськомовні пенсіонерки. Це сталося нібито після того, як вони відвідали уроки латиської.
Так стверджують росЗМІ, пише журналіст і блогер Денис Казанський. Кремлівські пропагандисти заявляють, буцімто пенсіонери померли через страх перед депортацією.
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Росіяни скаржаться, що усім, хто перебуває в Латвії, треба до 1 вересня вивчити мову та скласти іспит. Пропагандисти заявляють, буцімто дві літні жінки померли якраз після відвідин курсів РосЗМІ пояснюють це так: "Пенсіонерки переживали, що "завалять" екзамен".
За 60 років проживання в Латвії вони не змогли вивчити її мову, і тепер так бояться, що їх депортують із проклятої "фашистської" Латвії до рідної Росії, що вмирають від страху. Ні, це не якийсь стьоб із твітера, це цілком серйозно пише відоме російське видання,
– зауважив Денис Казанський.
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Що цьому передувало
- Наприкінці березня ЗМІ писали, що у Латвії пропонують видворяти росіян, які не складуть необхідний для посвідки на проживання тест. Про відповідну ініціативу повідомляли з посиланням на заяви членів комісії з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості.
- Зазначали, що згідно з поправками до закону про імміграцію, видані росіянам документи перестануть діяти з 1 вересня 2023 року. Аби продовжити їх, необхідно подати до Управління у справах громадянства та міграції документ, що підтверджує знання латиської мови, а також заяву на набуття статусу постійного жителя ЄС.
- Тих, хто не складе іспит і відмовиться добровільно залишити Латвію, пропонують вивозити до кордону.