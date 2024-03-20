У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи

У Енгельсі Саратовської області ніч проти 20 березня виявилась неспокійною. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів.

Про надзвичайну подію одразу повідомили російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Перед вибухами місцеві жителі чули неначе звук двигунів у небі.

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Від вибухів тремтіли вікна

Звук був не один, вибухів нарахували від двох до чотирьох. Потужність була настільки сильна, що, цитуємо, "тремтіли навіть рами у вікнах". Перед цим у місті лунали сирени про тривогу.

Міністерство оборони окупантів поспішило з поясненнями. Мовляв, над Енгельсом збили два безпілотники. Традиційно, "ніхто не постраждав і нічого не пошкодило".

У Енгельсі розташована. У Саратовській області базуються бомбардувальники і, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-160. Саме звідси б'ють ракетами по Україні під час повномасштабної війни.10 січня 2024 року Енгельс вже атакували дрони. Тоді ситуація була аналогічна – начебто два "збиті" безпілотники.

Над Енгельсом лунали потужні вибухи / Дивіться відео:

Дивіться на карті, де розташоване місто Енгельс:

Що відбувається на території держави-агресорки