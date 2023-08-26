"Справжнє свято феєрверків": у Кемерово горить та детонує склад піротехніки
У російському Кемерово сьогодні, 26 серпня, сталась пожежа в одному із найбільших сховищ феєрверків та піротехніки. Над містом видніється величезний стовб сіро-чорного диму, а феєрверки продовжують вибухати.
У російських телеграм-каналах поширюють відео з різних кінців міста, на кадрах видно величезний стовп сірого диму та чути безперервний тріск від вибухів феєрверків.
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Зазначають, що загоряння відбулося неподалік торговельних центрів у Заводському районі міста по вулиці Терешковій.
Телеграм-канал ASTRA підтверджує, що горить склад піротехніки. Пропагандистські канали уже встигли назвати пожежу "найпотужнішим салютом". За попередніми даними, площа займання становить 600 квадратних метрів.
Будівля складу "просіла"
У пресслужбі ГУ МНС області доповіли, що на місці займання вже працює 11 одиниць техніки. Пожежа охопила доволі значну площу, а сама будівля складу "просіла" й завалилась.
Дим видно фактично з усіх куточків міста, оскільки його висота сягнула кількох сотень метрів.
Справжнє "свято" феєрверків
Тож безконтрольні вибухи в Кемерово продовжуються, склад піротехніки продовжує палати.
Також на опублікованих кадрах видно сліди від безконтрольного запуску феєрверків, які вистрілювали на всі боки.
Пожежі в Росії
- Українська розвідка неодноразово анонсувала, що кількість пожеж у Росії буде невпинно зростати. Приміром, у через атаку безпілотників уже кілька разів ставалась пожежа у "Москва-Сіті".
- Також у підмосковному Раменському спалахнула потужна пожежа. Загоряння сталося у районі АЗС, що належить корпорації "Роснєфть".