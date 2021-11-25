У російському МЗС нахабно брешуть про "наступ України на Донбасі"
Джерело:24 канал
У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що Збройні сили України нібито наступають на "окремі райони" Донбасу. Тому ситуація в зоні конфлікту "нагнітається".
Про це на брифінгу повідомила представниця відомства Марія Захарова, пише російське ЗМІ. Зокрема вона зазначила, що нібито у цьому винна українська влада.
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Дипломатка уточнила, що Збройні сили України нібито мають наступати в районі Гранітного та Старомар'ївки. Водночас додала, що про це начебто свідчать дані звіту Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
"Нагнітається ситуація в зоні конфлікту. Продовжує надходити інформація про використання забороненої мінськими угодами зброї, яку доставляють в Україну країни НАТО", – сказала представниця МЗС Росії.Зверніть увагу! За інформацією місії України при ОБСЄ, командування збройних сил Росії протягом 9 жовтня – 11 листопада активно підвищувало бойову та мобілізаційну готовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
За словами Захарової, так Україна нібито хоче відвернути увагу від інших проблем. Саме тому, додала очільниця, Росія "турбується" щодо цього.
Війна на Донбасі: останні новини
- Місія ОБСЄ зафіксувала 748 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу, 23 листопада. Проросійські бойовики також не пропустили 2 патрулі моніторингової місії.
- Наступного дня, 24 листопада, російські найманці обстріляли позиції прикордонників поблизу контрольного пункту в'їзду – виїзду "Мар'їнка" на лінії розмежування. Вогонь бойовики відкривали з мінометів.
- За останніми даними ОБСЄ кількість обстрілів на Донбасі зараз є більшою, аніж до початку дії перемир'я. Ситуація вздовж лінії розмежування вкрай нестабільна.
- Водночас сенатори США заявили, що хочуть збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів. Ці гроші для Збройних сил України намагатимуться внести до бюджету США на 2022 рік.
- Крім того, США і Польща продовжать консультації щодо військової активності Росії біля кордонів України.