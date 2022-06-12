У російському МЗС пригрозили Польщі через ідею передати Україні ядерні боєголовки

Напередодні польський політик Радослав Сікорський заявив, що Україна може отримати від західних країн ядерні боєголовки, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум. У Кремлі ж пригрозили Польщі за таку ідею.

У МЗС Росії розкритикували пропозицію польського політика та депутата Європарламенту Радослава Сікорського передати Україні ядерну зброю. Зокрема, заявили, що ця ідея ставить "під удар" народ Польщі.

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Представниця російського МЗС Марія Захарова процитувала у своєму телеграмі заяву Сікорського про те, що "Росія порушила Будапештський меморандум і тому Захід має право передати Україні ядерні боєголовки, аби захистити свою незалежність".

На це вона відповіла, що польські політики, які контролюються Америкою, виявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть та розпалюють конфлікти.

Тепер вони ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу,

– наголосила Захарова.

До слова, згідно з Будапештським меморандумом, Україна у 1994 році віддала свій ядерний потенціал та набула без'ядерного статусу в обмін на незалежність, зокрема й Росії.

Росія угоди не дотрималася, а тому, на думку Радослава Сікорського, Захід може допомогти Україні захистити та відстояти свою незалежність.

Крім того, політик висловився й щодо ймовірності ядерної атаки Росії на територію НАТО. Він наголосив, що нічого, крім певної риторики Путіна, на таку можливість не вказує – жодних приготувань не спостерігається.

Росія часто погрожує ядерним ударом

Зранку 5 червня на російських пропагандистських каналах з'явилось нове інтерв'ю Путіна, в якому він вкотре погрожував ядерним ударом. Зокрема він сказав, що якщо Захід постачатиме Києву ракети більшої дальності, то Росія зробить "висновки".

При цьому від початку повномасштабної війни Росія регулярно шантажує Україну та країни Заходу ядерним ударом.

У Сенаті США припускають, що Путін таки може застосувати ядерну зброю через власну поразку та воєнні успіхи України. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що у випадку можливого ядерного удару Штати не залишать Україну на самоті.

В ООН вже теж заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною. Тим часом у МВС України переконані, що Росія не наважиться на такий крок.

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