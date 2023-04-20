Сезон пожеж у розпалі: під Москвою яскраво горів завод

У російському Зеленограді, що під Москвою, 20 квітня сталася велика пожежа. Горів завод електронних приладів "Квант".

Російські ЗМІ повідомляли, що загорівся другий поверх триповерхової будівлі, пише 24 Канал. Густий дим йшов з двох вікон.

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На заводі, що горів, виготовляють телевізори

Усіх людей евакуювали з приміщення. Пожежі, площа якої склала 200 квадратних метрів, було присвоєно перший підвищений ранг.

Згодом стало відомо, що пожежу повністю ліквідовано.

Російські медіа зазначають, що на заводі, де сталася пожежа, виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind і багатьох інших.

Цікаво, що в Україні компанію Xiaomi Corporation внесли до списку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

У відповідь у Xiaomi зазначили, що створюють споживчу електроніку, яка пропонується винятково для цивільного та комерційного використання. Компанія відкинула звинувачення НАЗК та зазначила, що не підтримує жодних військових дій.

У Росії сталась масштабна пожежа на підприємстві