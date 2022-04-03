У російському полоні перебувають 11 голів українських громад, – Верещук

Ірина Верещук вийшла на свій щоденний ранковий брифінг. Під час нього міністерка зазначила, що 11 голів українських громад перебувають у російському полоні.

У своєму ранковому брифінгу від 3 квітня Ірина Верещук не лише розповіла про запущені гуманітарні коридори. Міністерка ще й загострила увагу на тому, що у російському полоні перебувають голови українських громад, передає 24 канал.

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Україна бореться за кожного полоненого громадянина

Так, станом на 3 квітня у полоні перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ірина Верещук зазначила, що про це вже проінформували Міжнародний Комітет Червоного Хреста, ООН, а також інші організації.

Ми вимагаємо всіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоби наші цивільні, наші мери міст, наші священники, журналісти, активісти, були визволені. Їх незаконно і насильницьки утримують,

– підкреслила вона.

Міністерка додала, що кожен полонений має право на те, щоб за нього боролися. І Україна це робить та закликає долучитися й інших. Крім того, продовжуються перемовини про звільнення усіх цивільних у рамках обміну військовополоненими.

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