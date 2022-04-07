У російському потязі невідомий напав на головного редактора опозиційної "Нової газети"
7 квітня 2022 , 21:01Читать новость на русском
Джерело:"Новая газета"
У російському потязі невідомий напав на Дмитра Муратова – головного редактора опозиційної "Нової газети" й лауреата Нобелівської премії миру.
Напад стався у купе. Невідомий облив Муратова олійною фарбою з ацетоном.
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Облили в купе олійною фарбою з ацетоном. Очі страшенно печуть. Потяг Москва – Самара. Олійний запах по усьому вагоні,
– розповів Муратов.
Відправлення потяга затримали щонайменше на 30 хвилин. За цей час Муратов намагався відмитися від фарби.
Він також розповів, що нападник встиг викрикнути: "Муратов, ось тобі за наших хлопців".Зауважте! Опозиційна "Новая газета" повідомила, що призупиняє свою діяльність до завершення війни Росії з Україною. Причиною стало попередження від Роскомнагляду.
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