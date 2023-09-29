Навіть не Росія: пропагандисти показали кадри не з тим містом у сюжеті про Калінінград
Російські пропагандисти плутаються не тільки в методичках, а й у містах своєї країни. Замість російського Калінінграду в етері показали зовсім інше місто, яке взагалі ніяк не стосується країни-агресорки.
У етері пропагандистського телеканалу Росії новину про благоустрій Калінінграду проілюстрували не тими кадрами. На записі не російське місто, передає 24 Канал.
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У кадр потрапила Польща
У російському етері у сюжеті про успішний розвиток Калінінграду, попри санкції, показали польське місто Ельблонг. На записі спочатку справді показували Калінінград, проте потім щось пішло не так. Російські пропагандисти не помітили, що показали зовсім не те.
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Мовиться про фрагмент із 12 секунди. Саме там показали кадри із польським Ельблонгом.
Ельблонг та Калінінград на карті / Скриншот 24 Каналу
Фейли російської пропаганди: останні новини
- У місцевій адміністрації вирішили пропіаритися й за допомогою фоторедактора "вручили" нагороду загиблому окупанту. Це викликало обурення навіть у прихильників так званої "спецоперації". На опублікованій світлині з нагородою – Артур Султангалієв. Цікаво, що смертельні поранення він отримав ще у січні 2023 року, а "нагороду" – у липні.
- Пропагандистка Скабєєва запросила в ефір польського експерта. Очевидно, він мав розповісти про те, що Польща на тлі скандалу скоротить свою військову допомогу ЗСУ, однак щось пішло "не так". Експерт в ефірі заявив, що "за останні півтора року Україна з точки зору польських інтересів домоглася неймовірного результату".
- Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва не втомлюється дивувати своїм "креативом". Вона взялася переконувати, що західні санкції Росії зовсім не шкодять, тоді як пересічні росіяни через обмеження навіть не можуть купити справний електричний чайник. Поки в одних росіян істерика через "диво техніки" – нові електричні чайники російського виробництва – інші знайшли "багато переваг" для життя в Північній Кореї. Як вважають росіяни, там адекватніші люди, діти люблять своїх батьків, а головне – немає розпусти й аморальних принципів, як у "ненависній для них Америці".