На російському заводі боєприпасів сталися вибухи: є постраждалі

У російському Дзержинську Нижегородської області на заводі боєприпасів сталося кілька вибухів. Інцидент трапився 27 листопада, після цього почалася пожежа.

Вибухи трапилися на заводі боєприпасів імені Свердлова. Водночас спрацювала сигналізація, а вогонь поширився на 55 квадратних метрів. Внаслідок інциденту постраждали дві робітниці підприємства, їх госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

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Ймовірні причини пожежі

За інформацією видання, наразі основною причиною пожежі на підприємстві вважають порушення виробничого процесу в цеху, де виготовляли ацетон. Водночас мовиться про несправність обладнання.

Частина будівлі обвалилися через пожежу. Наразі вибухи припинилися – рятувальникам вдалося усунути відкрите горіння.

На заводі виробляють хімічну продукцію

Остаточну причину інциденту на російському заводі ще встановлюють. Розглядаються різні версії, включно з несправністю обладнання в одному із цехів.

З усієї продукції, яку виробляють на підприємстві, на оборонну припадає лише 30%. Решта – хімічна продукція, зокрема:

промислові вибухові речовини;

продукція машинобудування.

Вибухи у світі: останні новини

2 листопада біля військової лікарні у Кабулі прогриміли 2 потужних вибухи та сталася стрілянина – загинули щонайменше 19 людей.

На півдні Румунії на військовому заводі вибух забрав життя щонайменше 4 людей. За попередньою інформацією, вибухнула протипіхотна міна, коли співробітники підприємства намагалися її знешкодити.

У Донецьку 24 листопада пролунав вибух. Ймовірно, здетонувала граната, внаслідок чого постраждали 2 людини осіб.

25 листопада на російській шахті сталася аварія. Жертвами вибуху метану на шахті "Листвяжна" на Кузбасі стали понад 50 осіб. Серед загиблих – 6 рятувальників.

У 2018 році на заводі вже траплявся вибух. Тоді інцидент трапився у будівлі утилізації мін. В результаті пожежі загинуло 6 людей. Водночас у 2020 році сталася розгерметизація місткості з ацетоном, тоді три людини потрапили до лікарні.