На російському заводі боєприпасів сталися вибухи: є постраждалі
Джерело:Интерфакс
У російському Дзержинську Нижегородської області на заводі боєприпасів сталося кілька вибухів. Інцидент трапився 27 листопада, після цього почалася пожежа.
Вибухи трапилися на заводі боєприпасів імені Свердлова. Водночас спрацювала сигналізація, а вогонь поширився на 55 квадратних метрів. Внаслідок інциденту постраждали дві робітниці підприємства, їх госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.
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Ймовірні причини пожежі
За інформацією видання, наразі основною причиною пожежі на підприємстві вважають порушення виробничого процесу в цеху, де виготовляли ацетон. Водночас мовиться про несправність обладнання.
Частина будівлі обвалилися через пожежу. Наразі вибухи припинилися – рятувальникам вдалося усунути відкрите горіння.
На заводі виробляють хімічну продукцію
Остаточну причину інциденту на російському заводі ще встановлюють. Розглядаються різні версії, включно з несправністю обладнання в одному із цехів.
З усієї продукції, яку виробляють на підприємстві, на оборонну припадає лише 30%. Решта – хімічна продукція, зокрема:
- промислові вибухові речовини;
- продукція машинобудування.
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