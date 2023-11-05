Зима вже близько: розвідка Британії назвала проблему, з якою зіткнулася армія Росії

У російській армії виникли нові проблеми перед настанням зими. Розвідка Британії заявляє про проблеми з облаштуванням побутових умов окупантів на полі бою в Україні.

Британська розвідка звернула увагу на свідчення російських військових, які вказують на відповідні проблема. Зокрема, такі скарги пролунали під час конференції під назвою "Огарковские чтения".

Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Росіяни погано виконують базові правила польового управління

Російські солдати, які повернулися з фронту в Україні, розповіли, що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

Один солдат підкреслив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть кружку чаю". Він підкреслив, що живе й харчується "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль,

– зазначає британська розвідка.

У зведенні мовиться, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.

Чому росіяни втрачають так багато людей біля Авдіївки