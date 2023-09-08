З Білорусі вивели всю російську авіацію та значну частину військових – ЗМІ
Джерело:Беларускі Гаюн
Росія від початку повномасштабної війни позиціонує Білорусь як свого головного союзника. Водночас ще на початку серпня країна-агресорка почала виводити свою авіацію та особовий склад з цієї держави.
З території Білорусі вивели всю російську авіацію. Авіаційне формування перестало існувати ще 5 серпня.
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Російська авіація покинула Білорусь
За даними ЗМІ, з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" у Брянській області відлетіли 11 вертольотів. Мовиться про 4 Мі-8 та 7 Мі-24 військово-космічних сил Росії.
Крім цього, з аеродрому "Барановичі" вилетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ.
Більшість вертольотів та літаків, що відлетіли, перебували в Білорусі від початку січня 2023 року. Авіаційне формування Росії на території Білорусі повністю перестав існувати.
Станом на 1 вересня в Білорусі залишався лише один російський штурмовик Су-25, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".
Тепер Росія не зможе здійснювати обстріли мирних українських міст із території Білорусі.
Російські військові ще є в Білорусі
Відомо, що в Білорусі залишилося близько 2100 військових Росії.
Ми можемо констатувати, що у липні-серпні відбулося значне зменшення чисельності російських військових, які перебувають у Білорусі. Було ліквідовано польові табори ЗС РФ на полігонах: "Обуз-Лісновський", "Лепельський" та "Осиповичський", а військові, які там знаходилися і були у складі РГВ, вибули до Росії і це була не ротація,
– мовиться в повідомленні.
Проте у Білорусі ще перебувають російські військові. Зокрема:
- на аеродромах "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" – до 600 осіб.
- на радіотехнічному вузлі "Барановичі" та 43 вузлі зв'язку "Вілейка" – до 1 450 осіб.
- та військові, які прибули на навчання ОДКБ – 100 людей.
Новини Білорусі: головне
- Російське командування у рамках ротації вивело майже всі свої підрозділи з території Білорусі. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, Росія використовує Білорусь як майданчик для підготовки своїх підрозділів, і там періодично знаходились російські військові у кількості 10 – 11 тисяч.
- Білорусь звинуватила Польщу в порушенні свого авіапростору. У Варшаві заявили, що заяви Мінська є абсолютною брехнею. "Беларускі Гаюн" перевірив інформацію про інцидент. Відео, яке поширили білоруські ЗМІ, дійсно могли зняти на білорусько-польському кордоні 1 вересня близько 16:00. Момент зафільмували з білоруської сторони з гірокоптера (EW-386BS), що в цей час патрулював кордон.
- Путін ще в червні повідомляв, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі. Одначе в інтерв'ю Наталії Мосійчук глава української розвідки Кирило Буданов 31 серпня заявив, що перші ядерні боєголовки прибули до Білорусі лише кілька днів тому.