З Білорусі вивели всю російську авіацію та значну частину військових – ЗМІ

Росія від початку повномасштабної війни позиціонує Білорусь як свого головного союзника. Водночас ще на початку серпня країна-агресорка почала виводити свою авіацію та особовий склад з цієї держави.

З території Білорусі вивели всю російську авіацію. Авіаційне формування перестало існувати ще 5 серпня.

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Російська авіація покинула Білорусь

За даними ЗМІ, з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" у Брянській області відлетіли 11 вертольотів. Мовиться про 4 Мі-8 та 7 Мі-24 військово-космічних сил Росії.

Крім цього, з аеродрому "Барановичі" вилетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ.

Більшість вертольотів та літаків, що відлетіли, перебували в Білорусі від початку січня 2023 року. Авіаційне формування Росії на території Білорусі повністю перестав існувати.

Станом на 1 вересня в Білорусі залишався лише один російський штурмовик Су-25, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".

Тепер Росія не зможе здійснювати обстріли мирних українських міст із території Білорусі.

Російські військові ще є в Білорусі

Відомо, що в Білорусі залишилося близько 2100 військових Росії.

Ми можемо констатувати, що у липні-серпні відбулося значне зменшення чисельності російських військових, які перебувають у Білорусі. Було ліквідовано польові табори ЗС РФ на полігонах: "Обуз-Лісновський", "Лепельський" та "Осиповичський", а військові, які там знаходилися і були у складі РГВ, вибули до Росії і це була не ротація,

– мовиться в повідомленні.

Проте у Білорусі ще перебувають російські військові. Зокрема:

на аеродромах "Мозир" ("Боків") та "Зябрівка" – до 600 осіб.

на радіотехнічному вузлі "Барановичі" та 43 вузлі зв'язку "Вілейка" – до 1 450 осіб.

та військові, які прибули на навчання ОДКБ – 100 людей.

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