Росію атакували дрони: що відомо про удари у двох ворожих областях 

Дві області Росії атакували безпілотники. Їх зафіксували у Брянській та Тамбовській областях.

Губернатор Брянщини Алєксандр Богомаз заявив, що дрони нібито традиційно знищила їхня ППО над двома районами. Щодо Тамбовської області, то там також писали про роботу ворожої оборони, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки дронів у Росії

Два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над:

Клінцовським,

Трубчевським районами.

Богомаз традиційно заявив, що нібито поранених немає, як і руйнувань.

Перед цим губернатор Тамбовської області Росії Максім Єгоров заявив, що нібито над регіоном також збили 2 безпілотники. Мовляв, жертв та поранених немає.

До речі, вночі проти 1 липня українська розвідка та Служба зовнішньої розвідки України вразили та зупинили Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова. Це єдиний у Росії металургійним заводом повного циклу. Він залишився без світла, адже дрони атакували підстанції "Старий Оскол" і "Металургійну".