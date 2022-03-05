Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Міжнародний союз залізниць відсторонив російську та білоруську залізниці. Таке рішення діятиме допоки в Україні не настане мир.

2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу. Мовиться про сфери авіаційного, морського та залізничного транспорту, а також будівництва та туризму.

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5 березня надійшла відповідь від Міжнародного союзу залізниць. Окрім відсторонення агресорок, там зазначили, що слідкують за ситуацією в Україні. Організація висловила солідарність у складні для країни часи.

Що таке Міжнародний союз залізниць Union internationale des chemins de fer – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році. Штаб-квартира розташована у Парижі.

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