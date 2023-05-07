На Росію чекає паніка та крах, – у Міноборони анонсували масштабні наслідки контрнаступу

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов передбачає крах Росії. За його словами, це може статися після українського контрнаступу.

Заступник Резнікова заявив, що утримання Бахмута було ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу.

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На його думку, для Росії немає військового рішення у цій війні, а навпаки – на окупантів чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом.

Ми почнемо наш контрнаступ, коли і де – зараз не має значення. Коли це станеться, то Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що їхня пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті,

– наголосив Володимир Гаврилов.

Він додав, що не здивується, якщо одного дня ми побачимо щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії або її армії та економіки.

Ситуація стрімко розвивається

Гаврилов зазначив, що після багатьох місяців виснажливої війни ситуація на місцях може почати розвиватися дуже стрімко.

"Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб закінчити війну якомога швидше… Я б дуже хотів, щоб 2023 рік став роком перемоги", – підкреслив він.

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Запланований контрнаступ українських захисників, який став можливим завдяки наданій Заходом зброї та підготовці, може стати найрезультативнішою фазою війни, оскільки Україна прагне деокупувати значну територію та довести, що гідна подальшої підтримки.

Дехто побоюється, що якщо українці не впораються, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском, щоб почати переговори з Москвою. Однак українці вірять у своїх захисників, адже вони – все, що в нас є.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова розпочати штурм, "як тільки буде укомплектована зброя, про яку домовилися з нашими партнерами". Час також може залежати від погоди, оскільки земля вздовж лінії фронту в країні дуже волога.

Міністр оборони розповів, що "перше штурмове формування" України вже готове до початку наступу на понад 90%, але деякі призначені війська все ще завершують навчання за кордоном.