З 24 лютого через Білорусь в Росію відправили люксових авто на 100 мільйонів доларів, – ЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територію держави-окупанта через Білорусь відправили орієнтовно тисячу люксових машин. Тобто Кремль продовжує здійснювати покупки на Заході, обходячи санкції ЄС.

Відповідну інформацію опублікували журналісти "Верстки" та "Бюро", посилаючись на митні дані, які опинились у їхньому розпорядженні.

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Як у Росію продовжують завозити елітні машини

Журналісти "Верстки" проаналізували, що в Росію понад 30 білоруських компаній завозять елітні машини. Деякі керівники цих компаній тісно пов'язані з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком. Зокрема:

компанія Зіп-Лайн поставила в Росію автомобілів більш ніж на 4,8 мільйона доларів. Нею володіє та керує Андрій Піскарьов. Останній раніше працював на бізнесмена Юрія Чижа, якого називали "гаманцем" Лукашенка;

Преміальна транспортна компанія – за 10 місяців 2023 року поставила в Росію люксових автомобілів на понад 15,6 мільйона доларів;

ТОВ "Міська транспортна компанія" та ТОВ "Торговий дім Східне партнерство", які пов'язані з владою Москви.

Варто зауважити, що великі автомобільні компанії покинули російський ринок. Своєю чергою уряди США, ЄС та Великої Британії запровадили санкції на предмети розкоші, заборонивши продавати Росії машини, які дорожчі за 50 тисяч євро. Та журналісти з'ясували, що в Росію в обхід санкцій продали:

Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 633 тисячі доларів,

Ferrari SF90 Stradale за 538 тисяч доларів,

Lamborghini Urus за 434 тисячі доларів.