Росію можуть не пустити на сесію Генасамблеї ООН
5 липня 2021 , 11:39Читать новость на русском
Джерело:"Известия"
Росія може не потрапити на 76-у сесію Генасамблеї ООН. Усе через те, що вже з серпня США скасовують візи для росіян.
Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що США начебто "махлюють". Російську команду нібито без жодних підстав вписують у загальну канву російсько-американських відносин.
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Дипломат країни-окупанта також обурився, що Штати нібито ставлять Росію у нерівне становище з країнами, які не мають таких проблем.
Полянський назвав візові обмеження суттєвою проблемою для захисту інтересів Росії у справах ООН.
США скасовують візи для росіян: головне
- Посол США в Росії Джон Салліван розповів, що росіянам з серпня перестануть видавати візи до Штатів. Причиною стало скорочення дипломатичного представництва США у Росії. Раніше Кремль вніс США у список "недружніх" держав і зобов'язав скоротити дипломатичне представництво, а також – заборонив наймати росіян для роботи у дипломатичних відомствах.
- Від серпня у дипломатичних відомствах США на російських територіях працюватиме дуже мало дипломатів. Вони не зможуть надавати усі послуги, яких потребуватимуть люди.
- Посол заявив, що це – не тільки перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Скасування видачі віз матиме "серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських".