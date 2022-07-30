"Обережно, двері зачиняються": у Зеленського застерегли бізнес, який все ще працює у росії

В Офісі Президента застерегли ті компанії, які досі працюють в росії. Цей бізнес ще має час вийти з ринку країни-агресорки, поки її не визнали спонсором тероризму.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що після визнання росії країною-спонсором тероризму, на компанії також чекатимуть наслідки, якщо вони не покинуть російський ринок.

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Які наслідки чекають на компанії, які продовжують працювати в росії

Михайло Подоляк зазначив, що після визнання росії країною-спонсором тероризму, усі компанії, які працюють на ринку країни-окупанта матимуть фінансові, юридичні та репутаційні наслідки. Тому в них є лічені дні, аби покинути російський ринок.

Лічені тижні до останньої можливості закрити бізнес у росії для тих компаній, що "забули" зробити це раніше. Інакше – солідарна відповідальність, збитки, токсична репутація та юридичні наслідки. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – RussiaIsATerroristState. Офіційно,

– наголосив Подоляк.

Довідка. Внесення тої чи іншої країни в перелік спонсорів тероризму передбачає вторинні санкції – обмеження для компаній, які працюють на російському ринку. Тому після офіційного визнання росії спонсором тероризму ті компанії, які досі не покинули її ринок, підпадатимуть під ці вторинні санкції.

Визнання росії країною-спонсором тероризму: головне

Щодня окупанти скоюють все нові та нові злочини – обстрілюють нашу країну, зокрема запускаючи ракети в цивільні об'єкти, катують та вбивають українців, зокрема військовополонених. Таким чином окупанти все частіше доводять, що є терористами. Однак офіційно визнати росію країною-спонсором тероризму може Держдеп США.

Варто зазначити, що у відповідному списку вже є "найближчі друзі" росії – Іран, КНДР, Сирія та Куба.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація що у телефонній розмові з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вимагала внесення росії у перелік спонсорів тероризму. За словами політикині, в іншому випадку це зробить Конгрес, адже в нього є такі повноваження. Пелосі пояснила, що саме Конгрес дав повноваження Держсекретарю ухвалювати подібні рішення.

28 липня Конгрес США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Чечні, Грузії та Сирії.

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