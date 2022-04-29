Росію не пропустять поперед черги, – Мусієнко пояснив, чому Кремль не обійде санкції через Китай

Росіяни можуть домовитися з деякими китайськими підприємствами про постачання напівпровідників. Оскільки раніше вони привозили їх зі Сполучених Штатів Америки, яким належить 49% напівпровідників.

Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що Росія намагається зараз налагодити співпрацю з Китаєм.

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"Питання навіть в тому, що коли доля якогось десятого відсотка є із технології США, то заборонять продавати. Не так просто, бо за напівпровідниками черги. Якщо Росії в цій черзі не було, а стоять інші компанії, нехай для цивільних технологій чи великих корпорацій, то з якого дива Росію мають поперед черги пускати", – сказав Мусієнко.

Дві обставини, чому у Кремля не виходить

За словами експерта, є 2 обставини, чому Росія не може домовитися з Китаєм про обхід санкцій. По-перше, бо у Китаю дійсно багато замовлень й вони не встигають все виконати.

По-друге, американці й китайці співпрацюють за деякими напрямками. І там є американські технології. Й Китай зважує шальки терезів, що він з цього отримає. Звичайно, що отримає мінуси, бо черга набагато більша з інших секторів,

– сказав Мусієнко.

Він додав – навіть якщо Росії вдасться обійти санкції, а такі ризики дійсно є, то на це потрібно рік чи півтора, а може й 2. Мусієнко наголосив, що це не ті технології, які можна просто купити.

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