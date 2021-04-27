Росію ніхто не запитує, – Тизенгаузен про ідею Зеленського змінити нормандський формат

Росія не хоче допустити розширення нормандського формату. Водночас під час втілення відповідних ініціатив державу-окупаната ніхто не запитуватиме.

Адже не все залежить від Росії. Таку думку в ефірі висловив політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Цікаво Ідея Зеленського запросити США – правильна, – Піонтковський про розширення нормандського формату

Тизенгаузен: Росію ніхто не запитує

За його словами, Президент України Володимир Зеленський придумав новий формат – Кримську платформу. Але ніхто не запитав, що Росія думає щодо цього.

Кримська платформа – це ще один формат щодо якого Росію ніхто не запитує, куди її ніхто не запрошує,

– зазначив Тизенгаузен.

Він зауважив, що такий метод все ж працює, адже знову повертає Крим в інформаційне поле.

Політтехнолог відзначив, що попри думку Росії, до платформи готовий долучитися турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. Саме за свої політичні інтереси щодо України він отримав санкції від Росії.

Що таке Кримська платформа? Це міжнародна платформа, створена для того, аби обговорити з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові. Саміт Кримської має відбутись у травні 2021 року.

Можна створити інший формат

"Росія може сказати, що не хоче бачити Сполучені Штати Америки в рамках нормандського формату. Тоді можна створити інший формат", – наголосив Тизенгаузен.

Він вважає, що США хочуть брати участь в такому переговорному процесі, де видно якийсь кінцевий результат.

Тизенгаузен розповів про нормандський формат і Кримську платформу: дивіться відео

Формати переговорів з Росією: коротко