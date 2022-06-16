Росію перестали боятись, – політолог прокоментував погодження "Райштайну-3"

Після зустрічі "Рамштайн-3" стало відомо, що Україні різні держави нададуть додаткове важке озброєння. Експерти наголошують, що Захід нарешті перестав боятися Росію.

Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Семенюк. За його словами, Україна показала, що вона не здається, тож європейські лідери вже не мають виходу і не можуть просто сидіти та мовчати.

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Політолог каже, що тому вони розпочали процес ще з першого "Рамштайну", коли узгодили надавати Україні зброю.

От і стався цей надлом у ЄС, що Росію перестали боятися. Так, є, звичайно, і рухи від лобістів, але це вже не те, коли Європа шукала компроміс і висловлювала стурбованість,

– зазначив Семенюк.

Він наголосив, що вже ніхто з європейських лідерів стурбованості не висловлює.

"Вже просто йде дискусія про те, що сповільнилися поставки зброї і як їх пришвидшити та збільшити кількість того, що ми зараз отримуємо", – додав політолог.

Результати зустрічі "Рамштайн-3": коротко

15 червня на зустрічі "Рамштайн-3" міністри обговорили підтримку України у війні з Росією. Ключовим завданням було задоволення нагальних потреб держави у боротьбі з агресором.

Так, стало відомо, що США значно збільшить допомогу. До неї увійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо.

Водночас Словаччина надасть гелікоптери, Німеччина – реактивні системи залпового вогню, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Також до зустрічі у форматі "Рамштайн" вперше долучилися Грузія, Молдова й Еквадор. Додамо, що після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" до Києва приїхали Макрон, Шольц та Драгі, щоб допомога Україні та висловити підтримку.

Зазначимо, що перша зустріч, до якої приєдналися 40 країн, відбулася 26 квітня у Німеччині. За її результатами, Україні вирішили надати обладнання для самооборони на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

Друга онлайн-зустріч "Рамштайн-2" відбулася 23 травня. До неї долучилися представники ще 4 країн світу.

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