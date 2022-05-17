На Росію потрібно тиснути на всіх рівнях, – Зеленський записав нове звернення до українців

Понад 80 днів українці мужньо борються з російськими окупантами. Президент Володимир Зеленський зауважив, що на країну-агресорку потрібно тиснути на всіх рівнях.

Глава держави зауважив, що продовжує збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Щоб нашу державу підтримували на всіх рівнях, повідомляє 24 канал.

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Окупанти продовжують обстрілювати українські міста

Зеленський зауважив, що 83 день оборони України розпочався з доволі серйозної комбінації російських ударів:

ракетний обстріл Львівщини, Сумщини, Чернігівщини;

авіаудари в Луганській області;

специфічна диверсійна активність в прикордонних районах України.

За словами президента, все це – не просто створення напруги чи спроба випробувати сили.

Це, свого роду, компенсація російської армії за серію провалів на Сході та Півдні нашої країни. Вони не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробують наступати. І тому вони намагаються показати успіх своїми ракетами та іншою активністю,

– додав Зеленський.

Проте президент наголосив, що усі ці дії окупантів – безрезультатні.

"Ці удари, як і багато попередніх, кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні заходи стають все міцнішими", – зауважив глава держави.

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Потрібно продовжувати тиснути на Росію

Зеленський розповів, що 17 травня доволі продуктивно поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Передусім вони обговорювали оборонну підтримку України та взаємодію на рівні Євросоюзу. Глава держави також розповів йому про актуальну ситуацію на полі бою та можливий розвиток цієї ситуації.

Також Зеленський мав предметну та тривалу розмову з президентом Франції Емануелем Макроном. Вони обговорили шостий пакет санкцій, який готується в Євросоюзі, переговорний процес з Росією та евакуацію захисників з "Азовсталі".

Евакуаційна місія триває, її курують наші військові й розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники. Окремо і також предметно говорили з президентом Франції про наші євроінтеграційні кроки й розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС,

– додав глава держави.

Зеленський наголосив, що продовжує збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України, аби нас підтримували на всіх рівнях, а на Росію на всіх рівнях тиснули.

"Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний – ось що нам треба. Щоб як і в часи Другої світової війни, боротьба за свободу могла спиратися, зокрема, і на силу мистецтва. Тому сьогодні, під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю, звернувся до світової кінематографічної спільноти", – зауважив президент.

Під час свого виступу глава держави нагадав, що зараз, як і в 1940-х роках, потрібно сміливо та відкрито захищати свободу і боротися з диктатурою, адже саме зараз є той час, коли мова кіно може та повинна стати мовою боротьби за свободу.

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Президент вчергове нагородив захисників України

Також 17 травня президент підписав укази про нагородження українських героїв.

165 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 13 посмертно,

– додав Зеленський.

Своєю чергою, звання Герой України надали трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади, які проявили надзвичайну хоробрість і ефективність в боях на Донбасі.

"Сьогодні ж попрощався з першим Президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. Церемонія відбулась в Києві. В Києві, який залишиться українським. Столицею незалежної держави. Від 1991-го і назавжди. Вічна слава усім, хто став на захист України! Вічна пам'ять кожному і кожній, хто боровся за незалежність! Слава Україні!", – підсумував глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: