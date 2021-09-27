Росію необхідно видворити з Ради Європи, – віцепрезидент ПАРЄ

Росію необхідно виключити зі складу Парламентської асамблеї Ради Європи. Оскільки країна-агресор порушує основні цінності та принципи цієї міжнародної організації.

Відповідну заяву під час виступу в Страсбурзі 27 вересня зробив віцепрезидент ПАРЄ, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

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"Росія відкрито заявляє, що у неї немає ніякого наміру здійснювати резолюції по ситуації в Криму. Навпаки, РФ використовує свою машину масової пропаганди, щоб створити ілюзію добробуту в Криму", – сказав він.

Поведінка Росії жодним чином не може відповідати цінностям та принципам, на яких будується наша організація. Висновок дуже простий – РФ потрібно видворити з Ради Європи,

– наголосив віцепрезидент ПАРЄ.

Водночас Олександр Мережко наголосив, що ситуація з правами людини суттєво погіршилася у Росії та на окупованих територіях. Зокрема, було затримано кримських татар та активістів, деякі з них стали об'єктами катувань.

Росії немає на сесії ПАРЄ

Російська делегація не приїхала на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи через карантинні обмеження.

Зокрема, Франція не визнає російську вакцину "Супутник V" в зв'язку з цим обмежила російських депутатів у пересуваннях.

Країна-агресор змушена стежити за роботою ПАРЄ дистанційно.

У Страсбурзі 27 вересня відкрилася осіння та завершальна у 2021 сесія ПАРЄ. Вона триватиме до 30 вересня, зосередиться на праві на здорове довкілля, питаннях, пов’язаних зі зміною клімату, та міграції.