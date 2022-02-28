Росію відрізали від цивілізованого світу: бахнули всю економіку та обвалили рубль

Ну що ви хочете. Іноземці йому за два дні бахнули всю економіку, обвалили рубль, відрізали Росію від цивілізованого світу.

І навіть його хворого мозку вистачає зрозуміти, що він залишається віч-на-віч зі своєю розлюченою нацією, яка не забуде йому, не вибачить ні цієї дебільної війни, ні ізоляції, ні злиднів, в які він її вкидає, а він же звик що він для нації – бог, а вже фсе.

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Вже навіть дівчинка з Криму мені каже, що вони там від цієї "спецоперації" о*єріли. Ну і важко бути не богом. Звідси істерика. Що з цим робити, звідки викликати лікаря, ну, мабуть, над цим тепер б'ються найкращі стратегічні уми людства.

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Сім'я. Тато робить бізнес у Криму. Сім'я у Німеччині. Відвідує його. І ось відвідала зараз, на свою голову. І мала летіти Сімферополь – Москва – Берлін. Ну і першим навернувся маршрут Сімферополь – Москва. Папа посадив сім'ю в машину та привіз летіти до Берліна з Москви. Приїхали до "Шереметьєво". А там навернувся маршрут Москва – Берлін. І вони вирішили до Калінінграда. І там машину до кордону із Польщею. І потім уже з Польщі до Берліна.

І вони, знаєте що? Вони забрали із собою цього тата-бізнесмена. Прямо висмикнули його із живого кримського бізнесу. Практично без речей/валіз. Тому що цей покидьок, російський президент, він ляснув, що вже розчехлив атомну бомбу. А це означає, що сім'ям треба зараз бути разом.

Ось уявляєте, сидить мавпа на верхівці дерева і трясе його як хоче. І всі трясуться, як вона хоче. А треба її саму струшувати, струшувати. Як в анекдоті. Хоча не до жартів. Хоча вже байдуже.

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