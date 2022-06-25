У Росію виводять 5 БТГр, – Арестович не вірить у здатність окупантів захопити Донеччину

Олексій Арестович розповів, що росіяни у районі Лисичанська та Краматорська вимотались. Зокрема він також пояснив, що не вірить, що окупанти можуть захопити всю Донеччину та пояснив причини.

Відповідну інформацію радник Єрмака розповів під час інтерв'ю. Це трапилось ввечері 24 червня.

Важливо Від Золотого і Гірського ЗСУ відійшли на нові позиції, заяви про полонених – фейк, – Арестович

Радник Єрмака пояснив, які зміни відбулись в ЗСУ

Олексій Арестович розповів, що ми вперше маємо прецедент, коли ЗСУ відійшли. Мовиться про район Гірського – Золотого. Радник Єрмака пояснив, що це злам парадигми для пострадянських офіцерів та генералів про те, що не можна робити кроку назад. Додав, що:

завдання ЗСУ дуже просте – нанести ураження противнику, вимотати його та не дати наступати далі;

яким способом ми це робимо – наступом, обороною, конрнаступом, відступом, заманюючи ворога, – абсолютно неважливо. Проте важливо, що буде далі.

Росіяни відводять свої БТГр

Радник Андрія Єрмака розповів, що наша оборона Лисичанська та Краматорська завдання з вимотування ворога вирішила більш ніж повністю. Саме тому сили росіян там вичерпались й вони вже лізуть з останніх сил, підкинувши туди 5 – 6 батальйонних тактичних груп.

Та не менше 5 батальйонних тактичних груп зараз виводяться на бойове відновлення на територію Росії. Тому, що втрати страшні,

– пояснив Арестович.

Додав також – якщо наше командування забезпечить там грамотне відведення військ, то йому можна буде тільки поаплодувати за успішну оборонну операцію, яка не закінчилась оточенням ЗСУ. Олексій Арестович додав, що його дуже тішить зміна парадигми на 8 рік війни.

Окупанти наступають тільки в одному місці

Наступ йде тільки в одному місці на 1300 кілометрах фронту – це згрубша від Ізюма до Попасної, Лисичанська. Та вони навіть під Ізюмом особливо не наступають. Звідти частину БТГр перекинули на Попасну, щоб там посилитись. Тільки завдяки цьому їм щось вдалось,

– пояснив Арестович.

Він також заявив, що дуже сумнівається щодо можливості росіян вийти до кордонів Донецької області. Адже для цього російським окупантам:

потрібне угруповання вдвічі більше, ніж те, що штурмувало Лисичанськ та Сєвєродонецьк;

доведеться його все там й залишити;

проте перед цим декілька разів ротувавшись через втрати та небоєздатність військ.

Олексій Арестович пояснив, що у росіян немає таких сил. Максимум, – теоретично можуть вийти на кордони Луганської області і це все.

Коротко про останні новини щодо фронту

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів дані їхньої розвідки, які свідчать про те, що темпи наступу росіян на Україну сповільняться. Зокрема це може статись вже в найближчі кілька місяців. Відомо, що Росія може дійти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед, адже вона вичерпала свої ресурси. Тоді світ має допомогти українцям змінити динаміку.

24 червня в американському Інституті вивчення війни пояснили, що темпи наступу окупантів найближчими тижнями значно знизяться. ЗСУ вдалось деморалізувати та виснажити противника. Тож зниження темпу наступу відбудеться незалежно від того, чи вдасться ворогу захопити Сєвєродонецьк.

Міністр оборони України Олексій Резінков розповів, що окупанти використовують тисячу снарядів на годину. Міністр пояснив, що протидіяти їм можна лише за допомогою високоточної зброї.

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