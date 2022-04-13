Росію виводять з постійного форуму ООН з питань корінних народів. Рішення набуде чинності вже з 1 січня 2023 року.

Радісну новину повідомив Рефат Чубаров. Він наголосив, що Україна – уперед, а Росія – у напрямку, в якому вже пішов російський корабель.

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Росію виведено зі складу постійного форуму ООН з питань корінних народів. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року,

– заявив Чубаров.

Також він розповів, що Сулеймана Мамутова обрали членом Постійного Форуму ООН з питань корінних народів як представника України. Чубаров подякував МЗС України та команді Постійного Представника України в ООН Сергія Кислиці.

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