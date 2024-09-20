Два шляхи до розпаду Росії

Ми хочемо, щоб Росія розвалилась і перестала бути імперією. Для цього нам потрібна громадянська війна. Поки що, на жаль, базовий сценарій не каже нам про те, що це буде в осяжному майбутньому. Проте ми сподіваємось. І ключ для цього – в економіці.

Росію знищить ненависть всередині країни

Чому ключ в економіці? Тому що нам потрібно, щоб одні люди в Росії зненавиділи інших.

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Найкраще це може статися по лінії – фашисти проти мусульман. Вже зараз є передумови. Тим паче, що і тих, і тих в Росії багато. З одного боку, багатотисячні марші тих самих фашистів, як нещодавно було в Санкт-Петербурзі. З іншого – бородачі Кадирова, які бігають навіть по Москві з автоматами. Проте поки що ці дні групи не стикаються. Вони, може, і ненавидять один одного, проте не назбиралось критичної маси ненависті. Недостатньо в Росії поки що активних фашистів.

Що формує ненависть до людей, що відрізняються від тебе? Криза. Економічна криза. Піднесення Гітлера сталося на тлі безпрецедентного економічного занепаду у Німеччині. Людям погано, люди починають шукати винного. Найлегше знайти винних в "інакших". Тоді це були євреї.

Зараз, після коронавірусу і кількох років великої інфляції, в Європі стався спалах популярності ультраправих і ненависті до мігрантів, яку активно розпалює російська пропаганда і її корисні ідіоти, такі як Ілон Маск.

Це не мігрантів стало якось суттєво більше чи вони почали поводити себе інакше. Ні. Це люди в Європі стали жити гірше, рівень життя впав на тлі інфляції, і виникло бажання знайти винних. От вам дають відповідь – мігранти.

На щастя, падіння рівня життя зараз не можна порівняти з кризою, після якої до влади прийшов Гітлер. Тому, власне, і рівень підтримки фашистів у Європі поки обмежений. Причому чим бідніший регіон, тим менше там мігрантів і тим більше там люблять ультраправих.

Типовий приклад – Східна Німеччина. Мігранти туди не дуже їдуть. А ультраправі виграють саме там. На заявах про страшних мігрантів. А там, де мігрантів багато, – ультраправі чомусь не популярні.

Та сама історія в США. Є заможні демократичні штати, куди і йдуть мігранти, і є бідні республіканські штати, де влада лякає людей мігрантами, а тому мігранти туди не їдуть. Оскільки економічне зростання залежить від наявних трудових ресурсів, то штати з мігрантами показують динамічне економічне зростання. Штати без мігрантів – падають у рівні життя і продовжують підвищувати градус власної ненависті до мігрантів. Хтось же має бути винен у тому, що рівень життя падає. А тут ще у твіттері пишуть, що це мігранти, що можуть і твого кота з'їсти.

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Отже, щоб ненависть в Росії визріла до рівня "вбивати один одного" із поточного рівня побутового шовінізму, потрібне економічне падіння. Воно стане необхідною, але не достатньою умовою громадянської війни в Росії.

Економічне падіння

Як може бути спровоковане те падіння? Швидкий шлях – це, звісно, дешева нафта. Тоді б все було просто. Але для цього потрібна світова фінансова криза. Чи, принаймні, криза в Китаї. Це можливо, але поки що не є базовим сценарієм.

Другий сценарій – ефект санкцій і війни. Росія рухається по ньому, але поки що повільно. Однак таки рухається. Минулого тижня Центральний банк Росії ще раз підвищив облікову ставку до 19% (в Україні – 13%). Вони намагаються побороти інфляцію, яка поки що зовсім не галопує, але вже починає виходити з-під контролю на тлі гігантських витрат, пов'язаних з війною.

Саме інфляція в Європі стала допоміжним фактором для зростання популярності місцевих фашистів. То ж Росія рухається у правильному напрямку.

Чи зможе Центральний банк зупинити цей поступ і взяти інфляцію під контроль, затискаючи економіку і позбавляючи її грошей? Парадокс у тому, що їх дії з боротьби з інфляцією не впливають на основну причину інфляції – на воєнні витрати, які й розганяють ціни. Проте це б'є по нормальній економіці, не пов'язаній з веденням війни, яка і так страждає від санкцій і, на диво, почала страждати сильніше.

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Вторинні санкції з 14-го пакету виявились ефективними та суттєво підкосили економіку Росії. Тому є надія, що Центральний банк не впорається зі своїм завданням і сповзання Росії до кризи продовжиться. Це буде мотивувати Владіміра Путіна відмовитись від ультиматумів і зголоситися на справжні перемовини. Він, розганяючи фашизм по всій Європі, чудово розуміє, звідки той береться і що може загрожувати його владі.

Чи встигне Путін зупинити війну до того моменту, поки ситуація в економіці не пройде точку неповернення і не запустить дестабілізаційні сценарії всередині Росії? Хто його зна. Ми це не знаємо і не можемо знати. Як не можемо передбачити, чи не посилиться внутрішня криза в Росії якимось "чорним лебедем", який прилетить з Китаю та обвалить ціни на нафту. Тоді ні про який контроль вже не буде йти мови.

Проте економіка – це єдиний ключ до розпаду Росії. Саме вона колись розвалила СРСР.

Який урок для України?

Пам'ятати це замкнене коло бідності та ненависті. Ми будемо потребувати мігрантів після війни для економічного зростання. Наша демографія жахлива. Без мігрантів не буде суттєвого зростання, не буде грошей для пенсій і соціалки.

Але якщо ми дамо ненависті і расизму домінувати, то мігранти не з'являться. Ми будемо ставати біднішими і ще більше ненавидіти мігрантів, яких навіть в очі ніколи не бачила більша частина населення. Це точно не про історію успіху.