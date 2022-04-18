Роскомнагляд заблокував десятки українських сайтів: 24 канал серед них
18 квітня 2022 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:The Insider
Роскомнагляд заблокував десятки українських сайтів. Під блокування потрапив й сайт 24 каналу.
Відповідне рішення Роскомнагляд ухвалив через рішення Генпрокуратури. Про це стало відомо 18 квітня.
Зауважте Роскомнагляд заблокував у Росії українські офіційні сайти й ЗМІ: серед них і 24 канал
Роскомнагляд заблокував українські сайти, зокрема й 24 каналу
Роскомнагляд за рішенням Генпрокуратури заблокував сайти Human Rights Watch, Gazeta.ua, "Громадське радіо", 24 канал та ще 20 сайтів,
– мовиться у повідомленні.
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