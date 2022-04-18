Роскомнагляд заблокував десятки українських сайтів: 24 канал серед них

Роскомнагляд заблокував десятки українських сайтів. Під блокування потрапив й сайт 24 каналу.

Відповідне рішення Роскомнагляд ухвалив через рішення Генпрокуратури. Про це стало відомо 18 квітня.

Зауважте Роскомнагляд заблокував у Росії українські офіційні сайти й ЗМІ: серед них і 24 канал

Роскомнагляд заблокував українські сайти, зокрема й 24 каналу

Роскомнагляд за рішенням Генпрокуратури заблокував сайти Human Rights Watch, Gazeta.ua, "Громадське радіо", 24 канал та ще 20 сайтів,

– мовиться у повідомленні.

...