Роскомнагляд заблокував десятки українських сайтів: 24 канал серед них

18 квітня 2022 , 11:11
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Джерело:

The Insider

Роскомнагляд заблокував десятки українських сайтів. Під блокування потрапив й сайт 24 каналу.

Відповідне рішення Роскомнагляд ухвалив через рішення Генпрокуратури. Про це стало відомо 18 квітня. 

Зауважте Роскомнагляд заблокував у Росії українські офіційні сайти й ЗМІ: серед них і 24 канал

Роскомнагляд заблокував українські сайти, зокрема й 24 каналу

Роскомнагляд за рішенням Генпрокуратури заблокував сайти Human Rights Watch, Gazeta.ua, "Громадське радіо", 24 канал та ще 20 сайтів,
– мовиться у повідомленні. 

 

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