СБУ затримала скандального львівського експрокурора Ільницького та його тещу-адвокатку, – ЗМІ

Скандального львівського експрокурора Ростислава Ільницького та його тещу – адвокатку Богдану Москву затримала СБУ. Їх підозрюють в отриманні хабаря за ухилення від мобілізації.

Це журналістам підтвердили в Службі безпеки України. Зазначили, що деталі повідомлять згодом.

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Ростислав Ільницький і Богдана Москва затримані

Попередньо, Ростислава Ільницького й Богдану Москву підозрюють в організації схеми для ухилянтів.

За даними ЗМІ, правоохоронці затримали адвокатку "на гарячому" після отримання від потенційного ухилянта 3500 доларів за розв'язання питання щодо встановлення йому групи інвалідності.

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Коротка довідка. У жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо розкішного весілля колишнього прокурора з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою.

У грудні Ільницького оголосили у розшук за підозрою у підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон.