Справи Майдану: екскомандира львівського "Беркуту" заарештували прямо в залі суду

Апеляційний суд взяв під варту без права застави колишнього командира львівського батальйону міліції особливого призначення "Беркут" у справі Євромайдану. Мовиться про Ростислава Пацеляка.

18 лютого 2014 року Пацеляк організував теракт разом зі своїми підлеглими. Вони намагались завадити мітингувальникам рухатися з Майдану Незалежності до Верховної Ради України.

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Деталі справи

За даними слідства, Пацеляк виконав злочинний наказ для залякування населення. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента.

Колишній правоохоронець з порушенням норм чинного законодавства забезпечив невибіркове застосування співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії призвели до вбивств 3 мітингувальників. Ще 125 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, зокрема вогнепальні.

Підозрюваному інкримінують:

виконання злочинного наказу,

перевищення влади та службових повноважень,

незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,

умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства,

заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень,

вчинення терористичного акту.

Наразі досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Київський колега Пацеляка переховується в Росії

В Офісі генпрокурора повідомили, що екскомандир київських беркутівців наразі переховується в Росії. Його намагаються притягнути до відповідальності за масовий розстріл людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

Безпосередньо через дії командира беркутівців загинули 48 учасників акцій протесту. Вогнепальні поранення отримали 90 людей. Після цього командувач силовиків наказав заховати знаряддя злочинів. Проте під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

Командиру беркутівців інкримінують перешкоджання проведенню мирних акцій, перевищення службових повноважень, терористичний акт, завдання тяжких тілесних ушкоджень, умисні вбивства, закінчені замахи на умисне вбивство учасників акцій протесту. Крім цього, силовик причетний до викрадення табельної вогнепальної зброї.

Додали, що беркутівцю заочно обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

За вказаними порушеннями до кримінальної відповідальності притягнули ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУ МВС України в Києві, а також виконавців з-поміж співробітників МОП "Беркут".