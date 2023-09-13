"Остаточне прощавай" кораблям: з'явилися супутникові знімки наслідків ударів по бухті в Криму

Російський флот стає все меншим – були уражені такі судна, як підводний корабель "Ростов-на-Дону" та, вочевидь, десантник "Мінськ". Згодом з'явилися супутникові знімки, що це підтверджують.

Власне, в ГУР підтвердили атаку на "Ростов" та констатували, що було також уражено великий десантник у ніч проти 13 вересня. Кремлю буде важко виправдовуватись, оскільки є фотодокази, що засвідчують удари по кораблях.

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Наслідки ударів по флоту Росії

Важливо, що підводний човен "Ростов-на-Дону" був ракетоносієм небезпечних "Калібрів", що регулярно запускали російські загарбники по українських містах.

А от десантний корабель "Мінськ" входив до Балтійського флоту Росії, брав участь в навчаннях та здатний був переносити військову техніку, скажімо танки.

Обидва судна на момент атаки перебували на ремонтному заводі в Севастополі. Цікаво, що вони були на останньому етапі ремонту, однак, за іронією долі, вирушити "підкорювати морські простори" просто-таки не встигли.



Кораблі Росії на ремонтному заводі в Севастополі 12 і 13 вересня / BlackSky

Зокрема, в авторитетному міжнародному виданні Sky News припускають, що могли атакувати судна британські ракети Storm Shadow. Однак офіційної інформації щодо цього поки не було.

Пожежники ліквідовують збитки, завдані українським ракетним ударом по севастопольському суднобудівному заводу в окупованому Криму. Було пошкоджено десантний корабель типу "Ропуча" проєкт "Мінськ" і підводні човни класу Kilo "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту Росії,

– йдеться у повідомленні BlackSky на супутниковому знімку, наведеному вище.

Окрім того, у виданні "Радіо Свобода" з посиланням на сервіс Planet.com опублікували кадри, на яких видно цілі російські кораблі в Севастополі 12 вересня та наслідки "тривожної ночі" проти 13 вересня.

Ймовірно, пошкоджені кораблі у Севастополі відновленню не підлягають: дивіться відео "Радіо Свобода"

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Зазначимо наостанок, що в партизанському русі "Атеш" заявили про причетність до ударів по цих кораблях. В організації констатували, що мають своїх агентів, які уже понад рік працюють задля того, аби Росія програла у війні. Зокрема, під час цієї операції вони допомагали Силам оборони наводити вогонь.