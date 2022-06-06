У Ростові-на-Дону підготували лікарні для хворих на холеру окупантів з Маріуполя, – Андрющенко
Росія розбомбила Маріуполь, який тепер перебуває на межі епідеміологічної та екологічної катастрофи. У зоні ризику не тільки мирні люди, але й російській військові, через що окупаційна влада вирішила закрити Маріуполь.
Окупанти вирішили закрити Маріуполь на карантин
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі каналу "Рада" підтвердив інформацію, що окупаційна влада закриває місто на карантин через епідемію, повідомляє 24 канал
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Разом з тим, росіяни у Ростові-на-Дону розгортаю інфекційні відділення, в яких готуються приймати своїх військових.
Почала надходити інформація, що Росія підготувала у Ростові-на-Дону окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових,
– сказав Андрющенко.
Йдеться про окупантів, які можуть бути хворі через епідемію у Маріуполі. Андрющенко сказав, що про холеру говорять вже не тільки всередині Маріуполя та в колах окупаційної влади, але й серед кремлівських кураторів.
Радник Вадима Бойченка заявив, що Росія вибрала найцинічніший варіант боротьби з епідемією, заблокувавши людей у Маріуполі. Окупанти вирішили залишити все, як є і "хто виживе, той виживе".
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За словами Андрющенка, у Маріуполі тільки погіршується гуманітарна ситуація. У людей виникли проблеми з питною водою та їжею. Він зазначив, що окупаційна влада скорочує гуманітарну допомогу. Зокрема, з 1 липня окупанти надаватимуть гумдопомогу тільки пенсіонерам та тим хто не може працювати.
Що відомо про ситуацію у Маріуполі
- Українським воїнам у травні був відданий наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя. Після цього із заводу "Азовсталь" вийшло близько 1700 українських захисників і захисниць.
- Протягом майже 3 місяців війська Росії нещадно бомбардували Маріуполь, вбивши близько 22 тисяч людей. На околицях міста супутник зафіксував три великі братські могли. Також багато тіл вбитих людей були посеред вулиць.
- Обстріли Маріуполя призвели до гуманітарної та екологічної катастрофи. У ВООЗ застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.
- Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов інформував, що до 10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекцій.
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