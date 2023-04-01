"Бавовнятко" завітало у Ростов: росіяни почули потужний вибух

Ввечері 1 квітня у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух. Сталося це приблизно о 21:18.

Інформацію про вибух поширюють російські телеграм-канали. Що саме стало причиною гучного звуку – наразі не повідомляють.

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Судячи із записів відеокамер, гуркіт пролунав о 21:18. На землі відчули ударну хвилю. Деякі очевидці повідомляють про подальший гул реактивних двигунів. Влада офіційно ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи чутно у місті Новочеркаськ, що за 40 кілометрів від Ростову.

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Додамо, що раніше у Ростові спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. Загинули, ймовірно, 4 людей. ЗМІ припускають, що це – результат "блискучої" діяльності самих фсбшників.

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