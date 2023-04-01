"Бавовнятко" завітало у Ростов: росіяни почули потужний вибух

1 квітня 2023, 23:40
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Ввечері 1 квітня у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух. Сталося це приблизно о 21:18.

Інформацію про вибух поширюють російські телеграм-канали. Що саме стало причиною гучного звуку – наразі не повідомляють.

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Судячи із записів відеокамер, гуркіт пролунав о 21:18. На землі відчули ударну хвилю. Деякі очевидці повідомляють про подальший гул реактивних двигунів. Влада офіційно ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи чутно у місті Новочеркаськ, що за 40 кілометрів від Ростову. 

"Бавовнятко" завітало у Ростов: дивіться відео

Додамо, що раніше у Ростові спалахнула будівля прикордонної служби ФСБ. Загинули, ймовірно, 4 людей. ЗМІ припускають, що це – результат "блискучої" діяльності самих фсбшників.

Вибухи у Росії: останні новини

  • У Ростові-на-Дону 29 березня було гучно – жителі чули звук, схожий на вибух. Однак російська влада знову розповідає казки про перехід "літака" на "гіперзвук". Росіяни одразу почали розганяти паніку в мережі. Писали, що в одній частині міста тремтіли шибки, а на Лівому березі спрацювала сигналізація біля машин.
  • У неділю, 26 березня, у Тульській області Росії були вибухи, внаслідок чого утворилась глибока вирва та постраждало декілька житлових будинків. Подібні інциденти відбувались в інших містах ворожої держави та на окупованих територіях.

Автор: Альона Захарова