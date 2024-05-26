У Ростові-на-Дону суховантаж врізався у проліт залізничного мосту: видовищні фото річкової ДТП

У російському Ростові суховантаж через несправність "загальмував" об проліт розвідного залізничного мосту через річку Дон. Внаслідок невдалої "зупинки" у судна знесло рубку та ходовий місток.

Як повідомляють російські пабліки, халепа трапилася із суховантажем Zelenga та залізничним мостом, важливим для логістики окупантів у Криму.

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Неприємний ранок для окупантів у Криму

За словами свідків, Zelenga з невідомої причини, замість того, щоб рухатися по середині річки, зійшла на мілководдя, опісля чого врізалася в розвідний міст.

Попередньо, теплохід втратив керування через несправність двигуна. Внаслідок аварії на суховантажі були зім'яті капітанський місток та рубка. Інформації про постраждалих наразі немає.

Як зазначає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, саме цей міст активно зав’язано на логістиці у Криму. Певна річ, окупанти не використовують його для цивільного населення.

В будь-якому видапку, сьогодні без залізниці. Та мінус судно з тогового флоту росіян,

– підсумував наслідки річкової ДТП у Ростові посадовець.

Аварія на річці Дон / Кадри соцмережі

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