У Ростовській області палали цистерни з паливом
У Росії спалахнула масштабна пожежа. На залізничній станції зайнялась цистерна з паливом.
Російські телеграм-канали пишуть, що цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області. Про це також зазначили у російському МНС, передає 24 Канал.
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Пожежа була масштабна
Відомо, що займання вдалося локалізувати на 200 квадратних метрах. Також у Росії повідомили, що нібито постраждалих немає.
Пожежу зафіксували на відео, яке потрапило в мережу. На записі можна побачити роботу російських надзвичайників, які намагаються приборкати вогонь. До локалізації та ліквідації займання залучили значну кількість особового складу, що свідчить про серйозність ситуації.
Причини займання невідомі.
У Росії загорілась цистерна з паливом: дивіться відео
В Омську горіли нафтопродукти
- Як повідомляють у мережі, зранку 25 квітня в російському місті Омськ спалахнула масштабна пожежа у промзоні на складах з нафтопродуктами. У місцевому МНС стверджують, що загоряння сталося у цистернах з нафтопродуктами.
- Вогонь охопив щонайменше три цистерни із нафтопродуктами, кожна з яких об'ємом 200 літрів. За попередньою інформацією, вогонь вже охопив площу у понад 500 квадратних метрів.
- Площа загоряння продовжує збільшуватися й вже досягла майже 1000 квадратних метрів.