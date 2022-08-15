У Ростовській області росії спалахнула масштабна пожежа: вогонь вже майже дістався до АЗС

У Ростовській області росії, яка межує з Україною, 15 серпня спалахнула масштабна пожежа. Вогонь надзвичайно швидко поширюється, внаслідок чого російські рятувальники не можуть його приборкати.

Люди в паніці покидають місто

російські ЗМІ повідомляють, що у Костянтинівському районі Ростовської області горить суха рослинність, пише 24 канал. Площа пожежі в росії складає близько 2 тисячі квадратних метрів.

До речі У російському Єйську теж "бавовна", палає нафтосховище, – Андрющенко

На кадрах із соціальних мереж видно, як вогонь підбирається до автозаправки. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що ситуація у Костянтинівську – критична.

До заправки, на яку може перекинутися пожежа, стягнулися всі пожежники та рятувальники міста. Наразі житлові будинки не постраждали, однак серед людей сіється паніка. Вони вже почали збирати речі та їхати.

Пожежа у Ростовській області: відео

На пожежу в Ростовській області відреагував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зіронізував, що в росії сталася "бавовна" й наголосив, що українці до цього не причетні. Але додав, що "це не точно".

Також Петро Андрющенко опублікував відео масштабної пожежі в Ростовській області, де горять поля. Радник Вадима Бойченка назвав пожежу "вогневим спротивом Маріуполя".

Масштабна пожежа у росії: відео

Пожежі в росії

У ніч проти 11 серпня у військовій частині російських окупантів під Москвою спалахнула пожежа. У казармі, яку швидко поглинав вогонь, мешкали строковики та персонал. росЗМІ заявили, що всіх встигли евакуювати.

Також на початку серпня у російському місті Істра спалахнув склад маркетплейсу Ozon. Вогонь охопив 35 тисяч квадратних метрів. У будівлі завалився дах.

Аби ліквідувати пожежу, росіяни залучили пожежні вертольоти. На оприлюднених у мережі кадрах було помітно, що величезна площа – затягнута чорним димом. Згодом повідомили, що причиною пожежі стало недотримання техніки безпеки.

Окрім того, у серпні в російській Карелії стався прорив магістрального газопроводу Волхов-Петрозаводськ. Внаслідок цього прогримів вибух та спалахнула пожежа заввишки у 100 метрів.

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