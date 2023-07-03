"Атеш" знайшов ешелон з сучасними російськими танками "Прорив": де він розташований

Окупаційні війська вирішили відправити на війну в Україну ешелон сучасних танків "Прорив". Однак цю техніку вже помітили українські партизани. То ж чи добереться вона в Україну – вже під питанням.

Танки вже під наглядом партизанів

Фотографію ешелону російських танків опублікували партизани руху "Атеш". Світлина була зроблена на залізничному вокзалі.

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"Атеш" виявив ешелон одних із найсучасніших російських танків. Цілком непогана машина, буде незручно, якщо вона не доїде до місця призначення,

– наголосили партизани.

Рух "Атеш" додав, що танки помітили на залізничній станції Каменська, що у Ростовській області. Загалом зафіксували щонайменше 12 танків, схожих на Т-90М "Прорив".

Де розташована залізнична станція Каменська: карта



У Ростовській області помітили ешелон сучасних танків / Фото "Атеш"

Що відомо про танки "Прорив" Ці танки елітні російські танкові підрозділи почали отримувати замість "Армати". Т-90М "Прорив" є черговою модернізацією Т-72. Російські пропагандистські ЗМІ вже гучно назвали цей танк "вершиною танкобудівної галузі". Вартість одного такого танку становить 4,5 мільйона доларів, то ж "Прорив" є найдорожчим танком у Росії.

Цікаво, що українські військові вже неодноразово нищили ці російські танки. 27 травня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що ліквідували російську техніку з повітря. Це відбулося на Сході України.