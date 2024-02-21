Росія поширила фейк про "захоплення села Кринки": в ISW проаналізували, навіщо це окупантам

У Росії заявили, що буцімто "захопили село Кринки" на лівобережжі Херсонської області. Втім, така інформація не відповідає дійсності й ЗСУ продовжують працювати на плацдармі.

В ISW проаналізували, чому Росія поширила фейки про нібито "захоплення Кринок" на Херсонщині. Аналітики припустили, що такими повідомленнями окупанти намагаються отримати бажаний інформаційний ефект.

Дивіться також Відхід з Авдіївки: в ОК "Південь" відповіли, чи посилився ворог на Півдні

Навіщо росіяни заявили про "захоплення Кринок"

Російський міністр Сєргєй Шойгу 20 лютого заявив, що буцімто окупанти зачистили плацдарм і "захопили село Кринки" у Херсонській області. Втім, як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, усі доступні візуальні докази як з відкритих українських джерел, так і російських свідчать про те, що ЗСУ продовжують контролювати свій плацдарм на лівобережжі. Й хоча Шойгу разом з командувачем угруповання військ "Дніпро" Міхаїлом Теплінським розповідали Путіну байки, що буцімто в Кринках залишилася "купка українських військових", це не відповідає дійсності. Російський міністр також заявляв, що 810 морська піхотна бригада "успішно виконала завдання". Шойгу вже порівнює ситуацію біля Кринок з Авдіївкою. Він розповідав вигадки, що буцімто під час "зачистки плацдарму" ліквідували до 3500 українських військових. Путін у відповідь на це видав типову похвалу.

Однак в ISW заявили, що не спостерігали жодних візуальних доказів нещодавнього помітного просування Росії поблизу українського плацдарму в Кринках і неподалік від нього. Крім того, російські "воєнкори" стверджували, що регулярні позиційні бої під населеним пунктом тривали й 19, й 20 лютого, а успіхів у цьому районі, за повідомленнями тих самих "воєнкорів", не було.

Кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення Росією Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року,

– наголосили аналітики.

До слова, про інформаційну мету окупантів заявляла й Наталія Гуменюк. В Інституті вивчення війни додали, що готовність Кремля говорити про темпи й ініціативу російських наступальних операцій в Україні може бути зумовлена ​​зростанням впевненості окупантів щодо власних перспектив, а також безпосередньо пов'язана із наближенням президентських виборів. Аналітики припускають, що у Росії все частіше будуть лунати заяви про "перемоги" для прославляння Путіна перед виборами. Втім, це може створити в російському інформаційному просторі очікування, які російські військові не зможуть виправдати.

Сили оборони Півдня відкинули фейки окупантів

У ЗСУ спростували вкиди росіян про буцімто "захоплення Кринок". Там наголосили, що окупанти, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності. Сили оборони Півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу,

– наголосили Сили оборони.

Українські захисники повідомили, що протягом доби 20 лютого російські військові здійснили єдину спробу штурму, яка була невдалою. Російські військові зазнали суттєвих втрат і відійшли на заздалегідь підготовані позиції.