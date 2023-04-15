У вересні побачив перший допис із критикою, – Янович про те, чому повівся на виправдання Субботи
Джерело:Женя Янович
Женя Янович розповів свою позицію щодо розслідування про Спартака Субботу. Він зазначив, це не перший випадок критики у бік психотерапевта.
Янович пригадав, що в середині вересня 2022 року він вперше натрапив на допис психолога Артема Осипяна із критикою Спартака.
До речі Чекав суботи, щоб "зробити хід": Спартак Суббота взявся виправдовувати своє ім'я
За словами Жені, цей допис йому здався дивним. В особистих переписках він агресивно захищав Спартака.
Хотів вступитися публічно, але вирішив порадитися із другом, адже, в першу чергу, це стосується його. Спартак мене запевнив, що не варто,
– розповів Янович.
Він запропонував самому Спартаку прокоментувати це, але отримав пояснення, що "автор ніхто, а коментар вже доволі відомого Спартака лише приверне увагу до хейту ображеного колишнього друга". Суббота розповідав, що вони з Артемом разом навчались, і в один момент їхні шляхи розійшлись. Янович зазначив, що таке виправдання йому здалось логічним.
Розслідування про Спартака Субботу: що відомо
- Розслідування про Спартака Субботу провів психотерапевт Ілля Полудьонний. У п'ятисерійному фільмі він переконує, що Суббота брехав про науковий ступінь та наявність медичної освіти, і нібито мав сексуальні стосунки із клієнтками.
- Спартак сказав, що нібито надавав клієнтам підтвердження своєї освіти при потребі, а інформації про дипломи немає у вільному доступі. Звинувачення у неетичній поведінці назвав наклепом.
- Загалом психотерапевт обіцяє гучне спростування. Зокрема, 15 квітня він опублікував фото свідоцтва про народження, де зазначено, що його звати Спартак – Олександр.