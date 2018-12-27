Ротань офіційно очолив молодіжну збірну України

Федерація футболу України призначила новим головним тренером молодіжної збірної U-21 Руслана Ротаня.

У Києві відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України, на якому було припинено співпрацю з Олександром Головком.

Читайте також: Головко пожалівся на те, як його звільнили зі збірної

Новим керманичем "синьо-жовтих" став Руслан Ротань, який є помічником головного тренера донецького "Олімпіка".

"Очолити молодіжну збірну України — велика честь для мене, — цитує нового керманич команди сайт ФФУ. — У моїй ігровій кар'єрі збірна завжди була особливою командою, і її кольори я завжди захищав із гордістю. Постараюся виправдати таку довіру і в якості тренера й не підвести нікого — особливо наших уболівальників".

"Розумію, яка відповідальність лягає на мої плечі, але я до цього готовий. З одного боку, ця пропозиція стала для мене несподіваною, але після розмови з головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком, президентом ФФУ Андрієм Павелком, таким авторитетним фахівцем, як Мирон Маркевич, першим віце-президентом Олегом Протасовим, усі сумніви відпали. Я добре знаю, в якому напрямку працює перша команда країни, і постараюся дотримуватися цієї ж лінії, але в рамках свого футбольного бачення. Конкретні завдання мені ще сформулюють, але вони й так зрозумілі — потрібно посідати перше місце у відбірній групі чемпіонату Європи 2021 року й допомагати готувати гравців для національної збірної", – заявив Ротань.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24