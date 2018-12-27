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      Ротань офіційно очолив молодіжну збірну України

      80 Читать новость на русском
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань / ffu.ua

      Федерація футболу України призначила новим головним тренером молодіжної збірної U-21 Руслана Ротаня.

      У Києві відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації футболу України, на якому було припинено співпрацю з Олександром Головком.

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      Новим керманичем "синьо-жовтих" став Руслан Ротань, який є помічником головного тренера донецького "Олімпіка".

      "Очолити молодіжну збірну України — велика честь для мене, — цитує нового керманич команди сайт ФФУ. — У моїй ігровій кар'єрі збірна завжди була особливою командою, і її кольори я завжди захищав із гордістю. Постараюся виправдати таку довіру і в якості тренера й не підвести нікого — особливо наших уболівальників".

      "Розумію, яка відповідальність лягає на мої плечі, але я до цього готовий. З одного боку, ця пропозиція стала для мене несподіваною, але після розмови з головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком, президентом ФФУ Андрієм Павелком, таким авторитетним фахівцем, як Мирон Маркевич, першим віце-президентом Олегом Протасовим, усі сумніви відпали. Я добре знаю, в якому напрямку працює перша команда країни, і постараюся дотримуватися цієї ж лінії, але в рамках свого футбольного бачення. Конкретні завдання мені ще сформулюють, але вони й так зрозумілі — потрібно посідати перше місце у відбірній групі чемпіонату Європи 2021 року й допомагати готувати гравців для національної збірної", – заявив Ротань.

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      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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