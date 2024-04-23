"Не буде ротації": командувач Нацгвардії наголосив на важливості мобілізації

В Національній гвардії України наразі критично не вистачає особового складу через тривалу війну з російськими окупантами.

Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю LIGA.net. Зокрема, він пояснив, чому наразі ротація – складне питання.

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Не буде мобілізації – не буде ротації. Без неї люди виснажуються. Жоден підрозділ не може 2 – 3 роки воювати в обороні. Особливо якщо стоїть на напрямку, який цікавий противнику,

– зазначив Павленко.

За словами командувача, втомлюються не лише бійці, морально виснажуються і командири. Тож, їх потрібно міняти. Том, як наголосив Півненко, головне питання – "де взяти людей".

Не буде мобілізації – не буде ротації

Тож, командувач Нацгвардії вважає, що повноцінна ротація стане можлива, коли буде мобілізація. Він вважає, що рекрутинг здатен замінити мобілізацію, але не зараз.

"Це має відбуватися паралельно. Система не може швидко перебудуватися. Думаю, за кілька місяців ми побачимо збільшення кількості людей, які бажають приходити в армію", – припустив Півненко.

Водночас зауважив, що і ворог веде інформаційні спецоперації, які сприяють страху йти в армію.

"Люди думають, що вже завтра їх без підготовки кинуть кудись на складний Авдіївський напрямок, і вони там загинуть", – пояснив командувач.

Кожен має розуміти важливість мобілізації

При цьому він упевнений, що наразі Україна має перейти на військові рейки. Ба більше, це вже відбувається.

"Потрібно повністю змінювати, у всій системі. Кожен має розуміти, що від нього залежить, буде збережено країну, чи ні... Війна триватиме. У той чи інший спосіб. Поки ми не відіб'ємо в росіян бажання лізти на нашу територію, нічого не скінчиться", – додав Півненко.

За словами командувача, українським військам потрібні сили; потрібна підготовка і розуміння людей, що у мобілізації нічого страшного немає. Адже мобілізованих навчають, вивчают їх навички і тоді визначають напрямок роботи, який їм підійде найбільше.

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