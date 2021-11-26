За згаданою схемою, українці переплатили олігарху Рінату Ахметову майже 40 мільярдів гривень. Національне антикорупційне бюро справу розслідувало і вже майже рік готове передати її в суд.

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Перевага для Порошенка

Однак генпрокурорка Зеленського Ірина Венедіктова кілька разів допомогла справу закрити. Відновити справу вдалося 3 рази, але цього, 4 разу, можемо програти. Якщо це трапиться, відповідатиме за ситуацію чинний президент.

"За Петра Порошенка "Роттердам+" розслідували, а за Зеленського – злили". Ось цим простим меседжем 5 президент "валитиме" опонента на виборах.

На той час виборці вже забудуть, що схему "Роттердам+" запровадив менеджер з Roshen, якого Порошенко зробив головою НКРЕКП, Дмитро Вовк. Зараз він ховається від НАБУ десь за кордоном.

Зверніть увагу! Афільована з Порошенком компанія заробила на цінових гойдалках ДТЕКівських бондів, які влаштувала тодішня влада.

Потенційну війну Зеленського з Ахметовим на "рентному фронті" більшість виборців просто не зрозуміють. Це надто складна й експертна тема, водночас меседж, що за чинної влади "злили" розслідування схеми "Роттердам+" виборцям максимально зрозумілий.

Саме тому залишається таємницею, чому президент погоджується на знищення вже розслідуваної справи. І чому головним помічником Ахметова в цій справі є генпрокурорка Зеленського?!



Головним помічником Ріната Ахметова є Ірина Венедіктова / Фото з фейсбуку генпрокурорки

Ірина Венедіктова не єдина з команди чинного президента, хто підіграє Ахметову. І це – в момент, коли олігарх знищує рейтинг Зеленського на своїх телеканалах.

Разом з Венедіктовою від правосуддя Ахметова рятує ще й заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. Той самий, який до призначення в ОП був адвокатом олігарха.



Олег Татаров був адвокатом Ріната Ахметова / Фото з сайту LigaNET

Зрив конкурсу на керівника САП

Друга зрада, яку піднесла команда Зеленського в сфері боротьби з корупцією на тлі підготовки Росії до вторгнення в Україну – це невиконання зобов'язань перед США. Водночас українська влада просить в американців збільшення допомоги.

Мовиться про те, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів. Лише 14 листопада американці передали поставку на 80 тисяч кілограмів боєприпасів.

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У відповідь на це Офіс Президента вчергове демонстративно зірвав засідання конкурсної комісії з обрання керівника Антикорупційної прокуратури. Зробила це власноруч голова комісії Катерина Коваль.

Цікаво! Журналісти дізналися, що Олег Татаров пов'язаний із членами комісії, яка обирає голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З деякими він працював ще за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Якщо Татарову плювати на концентрацію російських військ на українському кордоні, то за всі його дії відповідає обраний президент. Саме він спочатку його призначив, а зараз відмовляється звільнити.

Брат голови ОАСК за ґратами

Є ще чимало зрад, про які можна поговорити, але на кінець – трохи солоденької перемоги. Завдяки детективам НАБУ рідний брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка вже 7 місяців сидить за ґратами.

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В одній з конспіративних квартир "братів-розбійників" знайшли чималу понад 130 мільйонів гривень готівки. Мовиться про:

3,7 мільйона доларів;

840 тисяч євро;

20 тисяч фунтів;

230 тисяч гривень.

Вовк прилаштував Юрія Зонтова на топову посаду в Службу зовнішньої розвідки. Останній за 100 тисяч доларів обіцяв через брата в ОАСКу вирішити питання з одним із суддів установи. На цій історії детективи НАБУ його і "взяли".



Павло Вовк прилаштував Юрія Зонтова в Службу зовнішньої розвідки / Фото з сайту "Однокласники"

Коли ми в Центрі протидії корупції лише почали адвокатувати створення Антикорупційного бюро, Вовк з ОАСКу здавався непереможною глибою. Зараз же його брат за ґратами, а самого Павла Вовка невідворотно доганяють НАБУ і САП.