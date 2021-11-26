За згаданою схемою, українці переплатили олігарху Рінату Ахметову майже 40 мільярдів гривень. Національне антикорупційне бюро справу розслідувало і вже майже рік готове передати її в суд.
До теми Розслідуванню "Роттердам+" 5 років: справу блокують на догоду Ахметову
Перевага для Порошенка
Однак генпрокурорка Зеленського Ірина Венедіктова кілька разів допомогла справу закрити. Відновити справу вдалося 3 рази, але цього, 4 разу, можемо програти. Якщо це трапиться, відповідатиме за ситуацію чинний президент.
"За Петра Порошенка "Роттердам+" розслідували, а за Зеленського – злили". Ось цим простим меседжем 5 президент "валитиме" опонента на виборах.
На той час виборці вже забудуть, що схему "Роттердам+" запровадив менеджер з Roshen, якого Порошенко зробив головою НКРЕКП, Дмитро Вовк. Зараз він ховається від НАБУ десь за кордоном.
Потенційну війну Зеленського з Ахметовим на "рентному фронті" більшість виборців просто не зрозуміють. Це надто складна й експертна тема, водночас меседж, що за чинної влади "злили" розслідування схеми "Роттердам+" виборцям максимально зрозумілий.
Саме тому залишається таємницею, чому президент погоджується на знищення вже розслідуваної справи. І чому головним помічником Ахметова в цій справі є генпрокурорка Зеленського?!
Головним помічником Ріната Ахметова є Ірина Венедіктова / Фото з фейсбуку генпрокурорки
Ірина Венедіктова не єдина з команди чинного президента, хто підіграє Ахметову. І це – в момент, коли олігарх знищує рейтинг Зеленського на своїх телеканалах.
Разом з Венедіктовою від правосуддя Ахметова рятує ще й заступник голови Офісу Президента Олег Татаров. Той самий, який до призначення в ОП був адвокатом олігарха.
Олег Татаров був адвокатом Ріната Ахметова / Фото з сайту LigaNET
Зрив конкурсу на керівника САП
Друга зрада, яку піднесла команда Зеленського в сфері боротьби з корупцією на тлі підготовки Росії до вторгнення в Україну – це невиконання зобов'язань перед США. Водночас українська влада просить в американців збільшення допомоги.
Мовиться про те, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів. Лише 14 листопада американці передали поставку на 80 тисяч кілограмів боєприпасів.
Важливо Четверта партія допомоги: Україна отримала від США 80 тонн боєприпасів
У відповідь на це Офіс Президента вчергове демонстративно зірвав засідання конкурсної комісії з обрання керівника Антикорупційної прокуратури. Зробила це власноруч голова комісії Катерина Коваль.
Якщо Татарову плювати на концентрацію російських військ на українському кордоні, то за всі його дії відповідає обраний президент. Саме він спочатку його призначив, а зараз відмовляється звільнити.
Брат голови ОАСК за ґратами
Є ще чимало зрад, про які можна поговорити, але на кінець – трохи солоденької перемоги. Завдяки детективам НАБУ рідний брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка вже 7 місяців сидить за ґратами.
Актуально САП завершила розслідування щодо брата скандального Вовка
В одній з конспіративних квартир "братів-розбійників" знайшли чималу понад 130 мільйонів гривень готівки. Мовиться про:
- 3,7 мільйона доларів;
- 840 тисяч євро;
- 20 тисяч фунтів;
- 230 тисяч гривень.
Вовк прилаштував Юрія Зонтова на топову посаду в Службу зовнішньої розвідки. Останній за 100 тисяч доларів обіцяв через брата в ОАСКу вирішити питання з одним із суддів установи. На цій історії детективи НАБУ його і "взяли".
Павло Вовк прилаштував Юрія Зонтова в Службу зовнішньої розвідки / Фото з сайту "Однокласники"
Коли ми в Центрі протидії корупції лише почали адвокатувати створення Антикорупційного бюро, Вовк з ОАСКу здавався непереможною глибою. Зараз же його брат за ґратами, а самого Павла Вовка невідворотно доганяють НАБУ і САП.