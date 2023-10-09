Суд закрив справу "Роттердам+": САП буде оскаржувати рішення

Вищий антикорупційний суд 9 жовтня закрив справу "Роттердам+". Таке рішення судді ухвалили через закінчення строку досудового розслідування.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів під час під час підготовчого розгляду. Прокурори не погодилися з таким рішенням й збираються його оскаржувати.

Дивіться також Просив хабар за "правильне" рішення: послідовника Пшонки з Броварського суду взяли під варту

Як пояснили в САП, рішення про закриття справу відповідає чинному законодавству. Втім, його ухвалили "з окремою думкою одного з суддів колегії", тому рішення будуть оскаржувати.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції,

– мовиться у повідомленні.

До слова, прокурори САП у березні 2023 року скерували до суду обвинувальний акт щодо 6 осіб. Їх звинувачували у впровадженні так званої формули "Роттердам+", яка завдала шкоди майже у 20 мільярдів гривень.

Справа "Роттердам+": головне

Розслідування справи "Роттердам+" розпочали ще у 2017 році слідчі НАБУ. Згідно з матеріалами слідчих, запроваджена формула "Роттердам+" завдала збитків у розмірі 19,357 мільярда гривень споживачам електроенергії протягом 2016 – 2017 років.. Прокурор також заявив про цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на таку ж суму.

Слідство обвинуватило 6 осіб – усі обіймали керівні посади в НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг). У серпні 2019 року САП разом з НАБУ повідомила про підозри керівникам комісії.

Втім, справу тричі закривали – у 2020 та 2021 роках. Судді аргументували такі рішення "відсутністю складу кримінального правопорушення".

У січні 2023 року Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+" й відхилив касаційні скарги двох феросплавних заводів.

Один із колишніх підозрюваних ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк стверджував, що рішення про закриття справи логічне й очевидне, адже ніякого порушення не було. Крім того, він заявляв, що витрати державного бюджету на розслідування складали понад 96 мільйонів гривень.

"Роттердам+ – це методика визначення вартості вугілля, як палива для теплових електростанцій. Вона застосовувалася з 2016 по 2019 роки, коли після окупації Донеччини вугілля вирішили купувати на міжнародній біржі в Нідерландах. Відтак компанії чинили тиск і вимагали включити до тарифів за електроенергію витрати на доставку вугілля з європейських портів.