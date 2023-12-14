Рови, огорожі та бетонні піраміди: як ЗСУ укріплюють кордон з Білоруссю

Україна укріплює кордон з Білоруссю в Чернігівській області. Зокрема, там розміщують бетонні украплення, проводять зварювальні роботи та копають протитанкові рови.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів 14 грудня, що він перевірив виконання робіт на Чернігівщині. За його словами, укріплює рубежі цивільна організація, пише 24 Канал.

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Як Україна будує оборону з Білоруссю

Сергій Наєв розповів, що військові інженери спостерігають та надають методичну допомогу щодо побудови оборонних рубежів у Чернігівській області. За його словами, роботи тривають 24 години 7 днів на тиждень і їх завершать у встановлені терміни.

Коли знадобиться, ці оборонні рубежі займуть війська і ми будемо готові до адекватного реагування на розвиток ситуації,

– запевнив Наєв.

Окрім того, генерал-лейтенант запевнив, що ситуація на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках обладнуються рубежі та позиції першої та другої смуги оборони.

За словами Сергія Наєва, військові разом з Чернігівською ОВА вживають заходів щодо підсилення оборони.

Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, українські бійці будуть готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації,

– заявив Наєв.

Як Україна будує оборону в Чернігівській області: дивіться відео

Україна посилює оборону: коротко