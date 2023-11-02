Усюди ввижаються HIMARS: в ОК "Південь" прокоментували купу розбитої техніки росіян на Запоріжжі
У мережі 1 листопада з'явилися кадри розгромленої російської колони біля села Ільченкове Токмацького району на Запоріжжі. Внаслідок удару загинули та постраждали десятки солдатів одного з мотострілецьких полків Росії.
В ефірі 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла про реакцію росіян на цей інцидент. Разом з тим, вона підкреслила, що поки варто утримуватися від детальних подробиць.
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Ми утримуємося від коментарів
Росіяни кажуть, що удар по колоні було завдано HIMARS. За словами окупантів, щонайменше згорів один КамАЗ з солдатами. Водночас з українського боку поки що не було офіційного коментаря про цей інцидент.
Підрахувати кількість російських втрат за кадрами дуже важко, тому будемо чекати перевірені дані, які збере наша розвідка,
– мовила Гуменюк.
За її словами, що пошкоджено та як уражено не так принципово важливо оголошувати в пабліках, як відпрацювати та завдати цією зброєю повторного удару.
"Саме тому ми утримуємося від коментарів, коли говоримо чим відпрацювали. А от росіянам всюди мариться HIMARS. Вони всі незрозумілі для себе види озброєння охрестили цим ім'ям", – зауважила речниця ОК "Південь".
Що відомо про розбиту російську техніку на біля Токмака: дивіться відео
Ситуація на Півдні: останні новини
- На Південному фронті Збройні Сили розширюють фланги. Створивши 15 – 20 кілометровий плацдарм, українські бійці зможуть рухатися вперед на Південь. Водночас положення росіян на Токмацькому напрямку доволі хитке.
- Сили оборони просуваються на Захід від Роботиного у Запорізькій області. Наші військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.
- Попри те, що наступальні дії ЗСУ сповільнилися, Україна має позитивні тенденції на фронті. Наразі наші сили намагаються просуватися та закріплюватися на позиціях.