Розблокування закупівель зброї через НАТО: Кулеба заявив, що Київ і Берлін ведуть перемовини

Київ намагається переконати Берлін розблокувати закупівлю Україною озброєння через механізми НАТО. Наразі тривають переговори щодо цього.

Про розмови між країнами розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію про блокування купівлі зброї.

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Перемовини Німеччини та України щодо закупівлі озброєння

Кулеба нагадав, що ще за часів, коли він був віцепрем'єром з євроінтеграції, Україна приєдналася до програми НАТО із закупівель зброї.

В Альянсі є аналог ProZorro, через який подають заявку і проводять закупівлі. Однак, наголосив міністр, ці закупівлі вимагають і політичного схвалення. У випадку з Україною проблеми виникли через позицію певних країн.

Вчора (13 грудня – 24 канал) я мав переговори з моєю колегою пані Анналеною Бербок, зокрема щодо цього питання. Ми одностайні у тому, що будь-яку проблему можна вирішити дипломатичними інструментами,

– зазначив глава МЗС.

Він також додав, що Бербок має однозначну позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Міністерка переконана, що трубопровід повинен відповідати Третьому енергетичному пакету ЄС "не лише за буквою, але за його духом".

Німеччина блокує закупівлю Україною озброєння: коротко

Днями міністр оборони Олексій Резніков розповів Financial Times, що Берлін у листопаді заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО.

Згодом видання Bild опублікувало матеріал, в якому йшлося, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто місяцями блокувала поставку Україні озброєння в межах НАТО. Вето стосувалося 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

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Системи озброєння Україна оплатила ще на початку 2021 року через агентство НАТО з підтримки та постачання. Відтоді Київ чекав на його поставку. Але у травні німецькі та нідерландські представники у раді агентства виступили проти цього продажу та заблокували його.