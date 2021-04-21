Розчарування для сепаратистів, – Фесенко про відсутність теми Донбасу в посланні Путіна

У Росії відбулось звернення президента до Федеральних зборів. Водночас про Донбас та ескалацію конфлікту Володимир Путін не згадав взагалі, що може мати негативні наслідки для окупантів.
Джерело:24 канал
Путін говорив лише про минуле – Віктора Януковича зокрема, а про сепаратистські організації на Донбасі взагалі не мовилося. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.
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Це (те, що Путін не згадав про Донбас – 24 канал) відносно добра новина, але велике розчарування для сепаратистів, російських імперців", – зазначив політолог.
Володимир Фесенко зазначив, що окупанти чекали закликів на "підтримку" Донбасу і войовничої риторики. Проте питання залишається на паузі, і ймовірніше, це означає, що торги із Заходом, зокрема із США продовжуються, додав він.
Путін порушив логіку дипломатії
Водночас політолог сказав, що червоні лінії та ракети, про які згадував Путін – це демонстрація сили та намагання Путіна торгуватись із Заходом з позиції сили.
Поняття червоних ліній в дипломатії має публічний характер. Коли згадують про червоні лінії, про них мають знати всі, неприпустимо, коли хтось сам суб'єктивно визначає, де та червона лінія – це не логіка дипломатії,
– зауважив Володимир Фесенко.
Фесенко прокоментував промову Путіна: дивіться відео
Путін виступив з промовою до Федеральних зборів: що сказав про Україну
- 21 квітня Володимир Путін виступив з промовою до Федеральних зборів, він підняв тему України у контексті протестів у Білорусі, згадав також про президента-втікача Януковича.
- Щодо санкцій, які ввели щодо Росії Євросоюз, США та Канада, він зазначив, мовляв, вони незаконні та грубі.