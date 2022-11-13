Росіяни розганяють фейк про роздачу гуманітарки в Херсоні: голова ОВА попередив жителів

Росіяни розганяють фейк, що у понеділок, 14 листопада, в центрі міста Херсона влада роздаватиме гуманітарну допомогу. Очільник області спростував це та закликав, навпаки, сидіти вдома містян.

Після того, як російські окупанти накивали п'ятами з Херсона, вони намагаються розповсюджувати неправдиву інформацію, аби дезорієнтувати жителів міста. Голова військової адміністрації регіону Ярослав Янушевич через це вирішив звернутися до херсонців.

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Не гуманітарка, а – вибухотехніки

Варто зауважити, що російська пропаганда не просто дезінформує, а створює умови, аби наразити людей на небезпеку. У пабліках Херсонщини з'явились повідомлення про те, що у центрі міста 14 листопада роздаватимуть гуманітарну допомогу, однак насправді ж там працюватимуть вибухотехніки.

Завтра у центрі міста працюватимуть вибухотехніки. Інформація про те, що там роздаватимуть гуманітарну допомогу, – неправда. Херсонці, прошу завтра не відвідувати центр міста. Це може бути небезпечно для вашого життя та здоров'я,

– звернувся до містян глава ОВА.

Окрім того, він попросив поширити це повідомлення серед знайомих. Вочевидь, це може навіть допомогти комусь не наразити себе та своє життя на небезпеку.

Яка ситуація на Херсонщині: актуальна інформація

Ярослав Янушевич також нещодавно закликав жителів регіону евакуюватися. За його словами, хоч окупанти перейшли на лівий берег Дніпра та звільнили місто, проте вони все ще можуть обстрілювати Херсон за допомогою ракет та дронів. Здоров'я місцевих все ще залишається під загрозою.

Однак в регіоні уже працюють експерти з різних галузей та поступово відновлюють електропостачання та мобільний зв'язок. Повідомляють, що інженери вже готуються відновити мобільний зв'язок на деокупованих територіях Херсонської області – у користувачів будуть нові SIM-картки.

До речі, для того, щоб повністю відновити електропостачання в області, потрібен дозвіл військових. Про це заявив директор компанії "Херсонобленерго" Ігор Сафронов.

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