Розгляд справи Семенченка перенесли: екснардеп оголосив голодування

Апеляційний суд переніс розгляд справи Семена Семенченка на 3 вересня. Колишній нардеп оголосив безстрокове голодування на знак протесту.

Зазначили, що Солом’янський районний суд Києва не встиг за місяць передати документи щодо справи. Саме тому слухання довелось перенести. Щоправда, у Семенченка із такою причиною не погоджуються.

Раніше Судові гірки: Семена Семенченка знову відправили за ґрати

Уривок тексту з поста Семенченка:

Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семен Семенченко на 3 вересня.

Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого!

Причина перенесення – Солом’янський суд не встиг за місяць передати документи по справі.

Що відомо про справу Семенченка