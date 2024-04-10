Розгляд законопроєкту про мобілізацію: військове керівництво запросили в Раду

Верховна Рада запросила військове керівництво, а саме Сирського, Баргилевича і Содолю, для виступу перед початку розгляду закону про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Військові керівники виступлять перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію сьогодні, 10 квітня.

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У Раді заслухають доповіді:

головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського;

начальника Генерального Штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича;

а також командувач об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

"Рада прийняла рішення запросити військове керівництво (Сирського, Баргилевича і Содоля) для виступу перед початком розгляду закону про мобілізацію. Буде можливість дати їм виступити", – ідеться у повідомленні.

За словами Железняка, за відповідне рішення проголосували 315 депутатів.

Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала.

Законопроєкт про мобілізацію